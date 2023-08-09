Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı yazar yorumları

Bakambu belki fiziksel olarak henüz yüzde 100’de olmayabilir ama onun en uçtaki varlığı, etrafındakilerin de verimini artırdı. Dün Bakambu’nun en uçtaki canlılığı, arkasındaki Mertens’in de etkinliğini artırdı. Belçikalı on numara, ilk Zalgiris maçında oyuna sonradan girip hareketlilik kazandırmıştı. Zalgiris rövanşında süper bir vole golü attı. Dünse kendisi adına en iyi maçını oynadı, yine çok kritik bir sayı yaptı, bir asisti de VAR’a takıldı. İlk yarıda 15’le 30 arası verilen iki pozisyon dışında maçın hakimi olan taraf hep temsilcimiz Galatasaray’dı. Dün sahada bir ön eleme, bir de Şampiyonlar Ligi takımı vardı bence. Bu Galatasaray’ın bu kaliteli kadrosunun yeri Şampiyonlar Ligi çünkü.