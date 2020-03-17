Bana iyi dilekler gönderen herkese teşekkür ederim. Bana koronavirüs ile ilgili sorulan soruları yanıtlamak istedim.

Neden hastanede değilim? Çünkü hastaneler dolu ve doğru anladıysam sadece yaşam mücadelesi veren hastaları alıyorlar.