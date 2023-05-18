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Ölen babasının eşyalarını dışarı bıraktı, belediye ekipleri çalışma başlattı

İzmit'te yaklaşık iki hafta önce evinde ölü bulunan 92 yaşındaki Eşref Doğan'a eşyalar, kızı tarafından sokağa bırakılınca cadde çöplüğe döndü

Giriş: 18.05.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Ölen babasının eşyalarını sokağa bıraktı
DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 2 hafta önce ölü bulunan Eşref Doğan'ın (92) eşyaları, sabah saatlerinde 4 kızından biri tarafından sokağa bırakıldı.

Bir kısmı balkondan atılan, bir kısmı da kapıdan çıkarılan eşyalar, üzerlerine yağmur da yağınca kullanılamaz hale geldi. Eşyaların oluşturduğu görüntü çöplüğü andırdı.

Esnafın ihbarıyla gelen belediye ekipleri sokakta temizlik çalışması yaptı. Temizlik personelleri çoğunluğu ev eşyası, kıyafet ve kişisel malzemelerden oluşan yaklaşık 4 kamyonet eşyayı alıp, götürdü.

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