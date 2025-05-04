Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        83
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        45
        Göztepe
        GÖZ
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        35
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Umarım Mourinho'nun kötü gecelerinden biri olur - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer: Umarım Mourinho'nun kötü gecelerinden biri olur

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbi öncesi İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç öncesi derbi hakkında ve Jose Mourinho hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

        • 2

          "BU ÖNEMLİ BİR MAÇ"

          "Bu önemli bir maç. Beşiktaş’ın, üçüncülük umutlarını sürdürebilmesi için bir sonuca ihtiyacı var. Bu sıradaki bitiş, Türkiye Kupası finalini kimin kazandığına bağlı olarak, ikinci ön eleme turu yerine UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı verebilir."

        • 3

          "HATA YAPMA LÜKSLERİ YOK"

          "Fenerbahçe, Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında kovalıyor. Aralarında sekiz puan fark var ve beş maç kaldı. Hata yapma lüksleri yok. Mourinho’nun bu tabloyu lehine çevirmek için ne planladığını kim bilebilir?"

        • 4

          "BANA MANCHESTER UNITED'I HATIRLATTI"

          “Buradaki kulübün kimliği ve kültürünün size uygun olduğunu hissediyorsunuz; dürüstlük, toplumsal çalışma gibi değerler var. Bu anlamda Manchester United’a çok benziyor. Manchester United’ı hatırlattı bana.”

        • 5

          OLE, MOURINHO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYI HATIRLATTI

          Ole Gunnar Solskjaer, Nisan 2021'de Jose Mourinho ile yaşadığı sözlü atışmayı hatırlattı.

          Son Heung-min’in bir pozisyonda hakemi aldattığını ima eden Norveçli çalıştırıcı'nın sözlerine Jose Mourinho sert bir yanıt vermişti.

          Solskjaer, yaptığı açıklamada, “Eğer oğlum böyle bir davranışta bulunsaydı, ona yemek vermezdim” demişti.

          Mourinho ise bu sözlere klasik üslubuyla yanıt vermişti: “Neyse ki Sonny’nin babası, Ole’den daha iyi bir adam. Bir baba, ne olursa olsun çocuklarını beslemelidir; gerekirse çalarak bile.”

        • 6

          "MOURINHO'YU GÖRMEK GÜZEL OLACAK"

          “Derbi zamanı Jose Mourinho'yu görmek çok güzel olacak. Umarım oynanan futbol olur; başka şeyler değil.”

        • 7

          "UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"

          "Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose’nin kötü gecelerinden biri olur.”

        • 8

          OLE'DEN FRED'E ÖVGÜ

          "Fred, her gün yüzde 100’ünü vereceğine gözünüz kapalı güvenebileceğiniz bir futbolcu.”

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Habertürk Anasayfa