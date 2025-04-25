Ole Gunnar Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "ŞİMDİKİ DERDİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ" Rakibimiz golü buldu ve 1-0 önde başladı maça. Murat Hoca'nın takımı iyi savaştı, fırsatlar yakaladı. Bugün ilk 30 dakika bizden iyiydiler. Daha çok gol atmayı hak ettiler. Murat Hoca da iyi bir hoca. Ardından ilk 2 golden sonra çok iyi oldu. Defans olarak daha iyiydik ikinci golden sonra. Çok fazla top kazandık ve bu toplarla hızlı hücumlar yaptık. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımız mutlu olduğu için mutluyum. Şimdiki derdimiz önümüzdeki maç. REKLAM

"İYİ BİR KARAKTER GÖSTERDİK" Takım çok çalıştı. Her oyuncumuz kazanmak istiyor. Emrecan uzun süreli takımdan uzaktı, bugün çok iyi döndü. Onun adına mutluyum. Ciro, çok çalışıyor demiştim, bugün 3 gol attığı için mutluyum. Mustafa, fiziksel olarak bize çok şey katıyor. Bu mücadelesinden dolayı mutluyum. Gelişiminden dolayı mutluyum. Takım olarak iyi bir karakter gösterdik. Savaştık, çok fazla koştuk. Topu kazandık ve öne doğru sürekli gittik. İyi bir savunma yaparsak çok fazla gol atabileceğimizi biliyorduk. Bugün de bunu göstermiş olduk.

"ZOR BİR DERBİ OLACAK" Amacımız üçüncü olmak, en önemli amacımız bu. 5 maç kaldı. İyi çalışmak zorundayız. Bu seriye Fenerbahçe ile başlayacağız. Sabırsızlıkla beklediğimiz zor bir derbi olacak. İyi bir şekilde hazırlanmak ve sezonu pozitif bitirmeliyiz. Bu hafta da çok iyi çalıştık. Atmosfer çok iyiydi bu hafta. Böyle olunca daha iyi performanslar gösteriyoruz. İyi hazırlanarak bu 5 haftayı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

"MOURINHO İLE BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ" Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında oynanacak. Jose Mourinho ile birbirimizi tanıyoruz. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç olacak. Onu ve takımını tanıyorum. Takımını en iyi şekilde maça hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım. Önce bugünün analizini yapacağız sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz. Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi! Haberi Görüntüle