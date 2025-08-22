Ole Gunnar Solskjaer: Beraberlik bizde hayal kırıklığı oluşturdu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın eşitlikle sona ermesiyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, rakibe göre daha fazla topa sahip olduklarını aktararak, "Belki de çok bariz bir sentetik zemin maçı oynadık. Çok fazla kontratağın olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Rakibimiz bize baskı yaptı. Çok fazla kontratak oldu. Rashica golünü attı ve performansından dolayı mutluyum. Maalesef 1-0 öndeyken ve 2. golü bulabilecekken 1-1 olması bizde hayal kırıklığı oluşturdu. Avrupa'da 1-1 berabere kaldığınızda bir sonraki maç için elinizde bir şeyler vardır. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacak." diye konuştu.

Norveçli teknik adam, karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un rövanşta forma giyip giymeyeceğine ilişkin bir soruya, "Emin değilim, durumlarına bakacağız. Dün hissettiler, antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Ersin'in performansından mutluyum. Çok güçlüydü. İki oyuncunun tedavilerine en iyi şekilde bakacağız." yanıtını verdi. Karşılaşmaya 3'lü savunmayla çıkmalarında sentetik zeminin de etkili olduğunu söyleyen Solskjaer, "Rakibin tarzı da çok fazla arkaya koşular olduğu için oraları kapatmak anlamında Uduokhai, Paulista, Emirhan ve arkalarında Ersin de var, onları değerlendirdik. Çok iyi performans sergilediler. Belki de Svensson'un sakatlığı sebebiyle de ufak bir farklılık da yapmış olabilirim." ifadelerini kullandı.

Fiziksel gücü yüksek bir maç oynadıklarını ifade eden 52 yaşındaki teknik direktör, şunları kaydetti: "Yüzde 100'ünü verdikleri için oyuncularım yoruldular. Oyuncularım çok koştu, çok fazla fiziksel mücadeleye girdi. Lausanne da çok koştu. Oyuncularımın fiziksel performansı çok yoğundu. Onların bu kadar koşmalarından dolayı yorgun olmalarını bekliyordum." Lausanne'ın iyi bir ekip olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "1-1 her zaman açık uçlu bir skor. Avrupa'da bu skorlarla bazen mutlu olabilirsiniz. Deplasmanda topa sahip olduğunuzda mutlu olursunuz. Kolay bir gol yedik. İkinci golü atabilirdik. Ndidi ve Orkun'un kontrol altında tutuğu anlarda iyi performans gösterdik." diyerek sözlerini tamamladı.