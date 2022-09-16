Sözleri tepki çekmişti! O avukata hapis!

DHA

Ankara'da, akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin davada, sanık savunmasındaki sözleri tepki çeken avukat Vahit Bıçak, şikayetçi olduğu kişi hakkında hazırlanan iddianameyi sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan indirimle 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da yerleşkedeki odasında, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.

Akademisyen Ceren Damar Şenel Sanığın avukatı Vahit Bıçak, bu dava kapsamında yaptığı savunmada, öldürülen Ceren Damar Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çekti. Bıçak, bu nedenle kendisine sosyal medyada tepki gösteren İsmail Çolak hakkında şikayette bulundu. Çolak için Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. Avukat Bıçak da bu iddianameyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"NEYİN SUÇ, NEYİN SUÇ OLMADIĞINI BİLİYORUM" Bu kez İsmail Çolak'ın şikayeti üzerine avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçunda dava açıldı. Ankara Gölbaşı 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına katılan Bıçak, müştekiyi tanımadığını, Ankara 33´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerden şikayetçi olduğunu, müştekinin de bu kişilerden biri olduğunu söyledi. Şikayetçi olduğu kişiler hakkında hazırlanan iddianameleri adres kısımları ve savcının ismini kapalı paylaştığını belirten Bıçak, "Ceza hukuku profesörüyüm. Neyin suç, neyin suç olmadığını bilecek durumdayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Katil Hasan İsmail Hikmet İsmail Çolak'ın avukatı Cenk Yiğiter ise sanığın, müvekkilinin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından açık paylaştığını ve atılı suçun oluştuğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI Tarafların beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Vahit Bıçak'ın cezalandırılmasını talep etti. Bıçak'ın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl hapis cezası verdi. Cezayı 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 8 aya düşüren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Vahit Bıçak'a, Ceren Damar Şenel´in öldürülmesine ilişkin davada sanık savunması sırasında söylediği sözler nedeniyle Ankara 35´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan dava sürüyor. Hakkında Ankara Barosu tarafından açılan disiplin kovuşturması da süren Bıçak, yargılandığı davalar kapsamında ilk kez hapis cezasına çarptırıldı. Fotoğraflar: DHA