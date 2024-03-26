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        Öldüren dayak davasında 2 tahliye

        İstanbul Beyoğlu'nda 19 yaşındaki Abdullah Şakun'un tekme tokat döverek ölümüne neden oldukları iddia edilen yaşları 14 ile 17 arasındaki 3'ü tutuklu 4 çocuk, "Kasten öldürme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Çocuklardan 2'si ilk duruşmada tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:10
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        Öldüren dayak davasında 2 tahliye
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        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde 19 yaşındaki bir genç dövülerek öldürülmüştü. Olayla ilgili yaşları 14 ile 17 arasında değişen 4 çocuk gözaltına alınmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 yaşındaki E.Ö., 17 yaşındaki E.D., 16 yaşındaki E.A. ve 15 yaşındaki M.E.D. hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

        Olay anına ait görüntülerin de yer aldığı iddianamede, Abdullah Şakun'un saat 17.14'te Çıksalın Parkı'na geldiği, 3 dakika sonra ayrıldığı suça sürüklenen çocuklar Şakun'un arkasından giderek kovalamaya başladıkları, daha sonra da E.A'nın maktulün sol kulak ve kafasına sertçe tokat attığı, tokat sesinin videodan duyulduğu, diğer şüphelilerin de tekme attıklarının görüldüğü yer aldı.

        M.E.D.'nin maktulün kaçmasına engel olmak için kenarda beklediği, darbe alan Şakun'un kaçmaya çalıştığı ve şüphelilerin onu takip etmeye devam ettikleri, E.Ö'nün kaçmaya çalışan Şakun'un sırtına zıplayarak tekme attığı, ilk tokadı atan E.A. ise o esnada sokağı gözetlediği belirtildi.

        TOKAT ÖLÜME GÖTÜRDÜ

        Şakun'un, Çıksalın Semt Konağı'nın bahçesine ait demir parmaklıklı kapının arkasına sığınmasıyla saldırgan çocuklardan kurtulduğu iddianamede belirtildi. İddianamede saldırgan gençlerin Şakun'un sığınmaması halinde darbetmeye devam edecekleri ve öldürme kastıyla hareket ettikleri kaydedildi. İddianamede, Şakun'un maruz kaldığı travmanın etkisiyle sinir uçlarının aşırı uyarıldığı, buna bağlı olarak ani solunum ve dolaşım durması ile gelişen komplikasyonların Şakun'un ölümüne neden olduğu aktarıldı.

        SUÇLAMALARI REDDETTİLER

        İfade veren M.E.D., Şakun'u hayatında ilk kez gördüğünü, Şakun'un bir arkadaşıyla husumetli olduğunu söyledi. Olay günü Şakun'un kendisine küfrettiğini ve özür dilemesini istediğini ancak bunu reddederek kendisine saldırdığını, kendisinin fiziksel bir eylemi olmadığını ileri sürdü. E.A. ise ifadesinde, “Öldürme kastıyla hareket etmedim. Öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım" dedi. E.D. de fiziksel müdahalesi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

        1 TUTUKLU KALDI

        İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen duruşmaya, Suça Sürüklenen Çocuklardan (SSÇ) Maltepe 2 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki E.A. ve M.E.D, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'nden E.Ö ile tutuksuz yargılanan E.D. ile şikayetçi Mehmet Bahattin Şakun ile avukatı Abdülhamit Aslan katıldı.

        Mahkeme, E.A'nın suçunun vasıf ve mahiyetine, delil durumuna, atılı suçun öngörülen ceza miktarına göre tutukluluğunun devamına hükmetti. Suça sürüklenen çocuklardan E.Ö. ve M.E.D'nin tahliyelerine ve haklarında yurt dışı yasağı konulmasına karar verdi. E.D'nin yurt dışı yasağının devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.

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        #dayak
        #Beyoğlu
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