Başrollerinde Murat Boz ve Seda Bakan yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Birbirlerini öldürmeye çalışan bir çiftin hikayesini konu edinen 2018 yılında çekimlerine başlanan film ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların yanıtı..
ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet’i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. Film çekimleri ise Muğla Fethiye'de yapılmıştır.
ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır.
5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.
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