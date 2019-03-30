İstanbul Maltepe'deki Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bu sabah saat 09.00 sıralarında bir kadın cinayeti daha işlendi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan Fatma Şengül (48) işe gitmek için evden çıkarak minibüse binmek için durağa yürümeye başladı. Bu sırada Zeynel A., yolunu kestiği kadın ile tartışmaya başladı. Fatma Şengül koşarak kaçmak istedi. Silahını çeken Zeynel A. kadına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Zeynel A. ise aynı silahla göğsünden kendini vurdu.

KADIN HASTANEDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen silahlı saldırıya uğrayan Fatma Şengül kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zeynel A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.