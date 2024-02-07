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        Haberler Televizyon OLAY KAVGA | Survivor Nagihan kovuldu mu, gitti mi? Survivor Nagehan Karadere diskalifiye mi oldu?

        Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Survivor Nagihan elendi mi?

        Survivor'da Aleyna ve Nagihan arasındaki gerilim gündeme oturdu. Konseyde Aleyna ile Nefise arasında başlayan tartışma sonrasında Nagihan'ın da araya girmesiyle alevlendi. Karadere'nin Aleyna'yı iterek fiziksel müdahalede bulunmasının ardından tansiyon iyice yükseldi. Yeni bölüm fragmanında Nagihan ve Ilıcalı'nın teke tek konuşması akıllara "Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, kovuldu mu?" sorusunu getirdi. İşte, Survivor Nagihan'ın akıbetine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:35
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        • 1

          Survivor tarihinin en olaylı gecelerinden biri yaşandı. Aleyna ve Nagihan arasındaki gerilimin ardından konseyde, Acun Ilıcalı'nın sinirlerine hakim olamayıp sandalye fırlatması bölüme damga vurdu. Yeni bölüm tanıtımında Ilıcalı'nın Nagihan'a sarf ettiği bazı söyler "Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          SURVIVOR'DA OLAYLI KONSEY

          Survivor'ın 27. bölümünde, Nefise ve Aleyna arasında başlayan gerilim tüm kırmızı takımı karıştırdı. Aleyna yaşanan kavganın Nefise ile ilgili olmadığını ve dolduruşa geldiğini söyledi.

          Araya giren Nagihan, Aleyna'nın takımı özellikle erkek yarışmacıları zehirlediğini söyleyerek 'Sarı yılan' diye bağırdı. Araya Acun Ilıcalı'nın girmesiyle olay durulmuş gibi gözükse de Nagihan oylama sırasında Aleyna'nın tüm takımı kışkırttığını Sercan'ı ve Yunus Emre'yi de zehirlediğini yineledi. İkili arasında tansiyon yükselirken, Acun Ilıcalı "Oylama var konuşmuyoruz" diyerek yarışmacıları uyardı.

        • 3

          ILICALI, KONSEYİ YARIDA KESTİ!

          Konseyin ilerleyen dakikalarında ise Nagihan Yunus Emre ile konuşmak için ayağa kalktı. Aleyna'nın "Yerine geçer misin?" sözlerinin ardından Karadere, Aleyna'yı itti. İki yarışmacı karşılıklı hakaretleşmeler yaşandı. Tansiyonun yükselmesinin ardundan Acun Ilıcalı Aleyna ve Nagihan'ı dışarı çıkardı. Gözyaşlarını tutamayan Aleyna "Kendini bir şey sanma Nagihan Karadere" diyerek bağırırken Acun Ilıcalı sinirlerine hakim olamadı.

          Kalaycıoğlu konsey dışında sakinleştirilmeye çalışılırken kırmızı takımın gülüşmelerinin ardından Acun Ilıcalı "Sizin hakkınızda insanların konuşması yasak mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti. Her gün bir şey çıkarıyorsunuz ne istiyorsunuz siz. Kavga mı kaos mu?" diyerek oturduğu sandalyeyi fırlattı.

          Ilıcalı, konseyi yarıda keserek yarışmacılara gitmesini söyledi.

        • 4

          SURVIVOR NAGİHAN KOVULDU MU?

          Aranın ardından yayına başlayan Survivor'da Nagihan'ın tek kaldığı görüldü. Yarışmanın 28. yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a söylediği sözler diskalifiye iddialarını beraberinde getirdi. Ilıcalı Nagihan'a "Olmadı, sinirine yenik düştün, Kendin dayanamadın ve dayanamıyorsun da. Çok güzel birliktelik yaşadık, yıllarca da çok güzel birlikteliğimiz oldu. Bunun hiç tadını kaçırmadan. Sen ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın. Biz de "Tamam" mı diyeceğiz." dedi.

        • 5

          SURVIVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENECEK Mİ?

          Tanıtımda Acun Ilıcalı'nın sözlerinin üzerine Nagihan'ın ada konseyini göz yaşları içinde terk ettiği görülüyor. Nagihan'ın diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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