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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!

        İstanbul Esenyurt'taki bir sitede yönetim değişikliği yapıldı. Yapılan yönetim değişikliğinin ardından eski ve yeni yönetim arasında kavga çıktı. Kavgayı sitenin güvenlik görevlileri ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:09
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        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
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        İstanbul'da olay, Esenyurt’taki Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir sitede toplantı yapıldı. Site sakinlerinin bir bölümünün katıldığı toplantıda yeni yönetim belirlendi.

        ESKİ YÖNETİM TOPLANTIYI ENGELLEMEK İSTEDİ

        DHA'daki habere göre eski yönetim, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu savunarak toplantıyı engellemek istedi. Eski yönetimin müdahalesinin ardından gerginlik başladı.

        DEVİR İŞLEMİNDE ORTALIK KARIŞTI

        Gerginliğin ardından eski yönetimde yer alan kişiler toplantıyı terk etti. Yönetim kurulu devir işleminin 1 gün sonra sabah yapılması kararlaştırıldı. Daha sonra siteye dönen eski yöneticiler iddiaya göre yönetim odasındaki çeşitli evrakların yanı sıra, karar defteri, bilgisayar gibi malzemeleri alıp götürdü.

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        ARBEDE YAŞANDI

        Eski yönetim ise aldığı malzeme ve bilgisayarları geri vermedi. Bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yeni yönetimden bazı kişiler 'Verin karar defterimizi' derken taraflar arasında arbede başladı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Eski ve yeni yöneticiler site güvenlik görevlilerinin ayırma çabalarına rağmen kavga etmeye başladı.

        Yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları site güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Taraflar birbirini suçladı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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