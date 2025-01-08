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        Haberler Dünya Olaf Scholz'dan Kanada ve Grönland açıklaması | Dış Haberler

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz: Sınırlar güçle değiştirilmemeli

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 21:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:47
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        Olaf Scholz'dan Kanada ve Grönland açıklaması
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        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama ile ilgili söylemlerinden huzursuz olduklarını bildirdi.

        Olaf Scholz X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sınırlar güç zoruyla değişmemeli. Bu ilke ister Doğu'da ister Batı'da olsun, bütün ülkeler için geçerli olmalıdır. Avrupalı partnerlerimizin arasında ABD'den gelen söylemlerle ilgili huzursuzluk belirdi. Çok açık ki birlikte dik durmalıyız." dedi.

        Olaf Scholz ayrıca "Avrupalı partnerlerimizle olan konuşmalarımızda ABD'den gelen söylemlere anlam veremiyoruz." dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta sınırların şiddet kullanarak değiştirilmeyeceği ilkesini ihlal ettiğini aktaran Scholz, "Ben bunu dönüm noktası olarak nitelendirdim. Çünkü savaş Avrupa'nın kalbine geri döndü." diye konuştu.

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