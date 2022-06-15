Okulların kapanmasına artık sadece 4 gün kaldı. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, bu hafta karnelerine kavuşacak. Merakla beklenen son gün öncesi öğrenciler; son hafta yoklama olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, okulun son haftası yoklama alınır mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...



OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?



Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusunda detayları merak eden on binlerce öğrenci, ders programının tamamlanması ve karne basım işlemlerine başlanılması nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsızlığını yaşıyor.