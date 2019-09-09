Okulun ilk günü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çalmasıyla başladı. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına başlamanın heyecanı ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğuyla sınıflarda yerlerini aldı. Google'de okulun ilk günü heyecanına bir Doodle ile ortak oldu.

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyonu aşkın öğretmen ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ders başı yaptı. 17 Ocak 2020’ye kadar devam edecek birinci dönemde 18-22 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020’de başlayacak ve ikinci döneme ait ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Birçok velinin merak ettiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek kursların başvuruları ise 19-23 Eylül’de yapılacak.

İSTANBUL’DA OKUL TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte Yenibosna E-5 üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

2019-2020 eğitim öğretim yılı bu sabah itibariyle başladı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak okullarına yetişmeye çalıştı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da trafikteki yerini aldı. Sabah saatlerinde Yenibosna E-5 Bakırköy ve Avcılar istikametinde trafikte yoğunluklar oluştu. E-5 üzerinde yoğun trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

VATANDAŞLAR METROBÜSE AKIN ETTI

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar metrobüslere akın etti. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar araçlara binmekte güçlük yaşadı. Yenibosna üst geçitte de yoğunluklar oluştu. Oluşan kuyruklar nedeniyle vatandaşlar durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı.

İSTANBUL POLİSİNDEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde okul çevrelerinde genel uygulama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm ilçelerde, Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.Mobil Okul Timleri (MOT) okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ''Telefon dolandırıcılığı'' ve ''Güveni internet kullanımı'' konularını içeren broşürleri öğrenci ve velilere dağıttı.