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        Haberler Gündem Güncel Okulun demir korkulukları koptu, 2 öğrenci kanala düştü

        Okulun demir korkulukları koptu, 2 öğrenci kanala düştü

        Bolu'da okul bahçesindeki demir korkuluklar bağlantı noktasından koptu. Bu sırada korkuluklara yaslanan 2 öğenci 4 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:41
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          Bolu'da İzzet Baysal Mahallesi'ndeki Behiye Baysal Ortaokulu'nun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu ağırlığa dayanamayarak kırıldı.

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          Bu sırada 2 öğrenci parmaklıklarla yaklaşık 4 metre yükseklikten bitişikteki su kanalına düştü.

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          Öğrencilerin durumu bildirdiği öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Ekipler, su kanalına düşen yaşları 14 olan M.A.A. ve B.D'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

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          Merdivenle su kanalına inen itfaiye ve sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından öğrencileri sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

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          Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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          ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

          Bu arada, oğlunun su kanalına düştüğü haberini alıp okula gelen M.A.A.’nın annesi, itfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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          Demir korkulukların betonla bağlantı noktalarının paslanarak eskidiği ve başka demirlerle desteklenmeye çalışıldığı belirtildi.

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          Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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