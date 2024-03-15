Okulun demir korkulukları koptu, 2 öğrenci kanala düştü
Bolu'da okul bahçesindeki demir korkuluklar bağlantı noktasından koptu. Bu sırada korkuluklara yaslanan 2 öğenci 4 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.
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Bolu'da İzzet Baysal Mahallesi'ndeki Behiye Baysal Ortaokulu'nun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu ağırlığa dayanamayarak kırıldı.
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Bu sırada 2 öğrenci parmaklıklarla yaklaşık 4 metre yükseklikten bitişikteki su kanalına düştü.
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Öğrencilerin durumu bildirdiği öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, su kanalına düşen yaşları 14 olan M.A.A. ve B.D'yi kurtarmak için çalışma başlattı.
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Merdivenle su kanalına inen itfaiye ve sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından öğrencileri sedyeye alarak ambulansa taşıdı.
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bu arada, oğlunun su kanalına düştüğü haberini alıp okula gelen M.A.A.’nın annesi, itfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.
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Demir korkulukların betonla bağlantı noktalarının paslanarak eskidiği ve başka demirlerle desteklenmeye çalışıldığı belirtildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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