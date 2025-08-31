Okulların açılışı için sayılı günler! Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında gözler okullara çevrildi. Yeni dönemin başlangıç tarihi ile tatil aralıkları netleşirken, öğrenciler ve veliler için geri sayım resmen başladı. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar...