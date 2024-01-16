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        Haberler Gündem Eğitim Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri başladı

        Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri başladı

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" etkinlikleri kapsamında oluşturulan bir yarışmadan esinlenerek "Matvivor" adı verilen parkurda matematiği eğlenirken öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:10
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        Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri başladı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez sömestir öncesi öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için okullarda "kış şenliği" adı altında etkinlikler düzenleniyor.

        Kırklareli'nde de ortaokullarda öğrencilerin matematik başarılarının artması amacıyla "Matvivor" parkuru oluşturuldu.

        Atatürk Ortaokulunda yapılan etkinlikte engelleri aşan öğrenciler, kendileri için hazırlanan matematik problemlerini çözerek yarışmayı tamamlıyor.

        Daha sonra öğretmenler cevapları kontrol ederek en çok doğru yanıtı veren takımı birinci ilan ediyor.

        Böylece öğrenciler bir yandan spor yapıp eğlenirken diğer yandan da öğrendiklerini pekiştiriyor.

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        Şenlik kapsamında bilgi yarışması, kelime oyunu, en sevdiğini paylaş, kermes, yetenek paylaşım saati, görsel sanat, bilim ve spor, sosyal sorumluluk ve kitap okuma saati ile komedi gibi etkinlikler düzenlenecek.

        OYUNLARLA ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE ÖN YARGILARI KIRILIYOR

        Atatürk Ortaokulu matematik öğretmeni Yeliz Tunç, matematiği daha keyifli hale getirmek için sporla birleştirdiklerini söyledi.

        Oyunlarla öğrencilerin çok keyif aldıklarını gözlemlediklerini ifade eden Tunç, "Çocuklar bu şekilde matematiğe karşı ön yargılarını kırarak başarılı olduklarını görüyorlar" dedi.

        Tunç, etkinliklerin hafta boyu devam edeceğini kaydetti.

        Öğretmen Büşra Selcan Serdaroğlu ise etkinliklerle öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de matematiğe karşı olumsuz bakış açılarının azaldığını gözlemlediklerini anlattı.

        Öğrencilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Serdaroğlu, "Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre bu hafta bu şekilde sosyal etkinliklerle geçecek." ifadesini kullandı.

        "MATEMATİĞİN ÇOK SIKICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM"

        Öğrencilerden Eylül Bakkal ise oyunlarla matematiğe bakış açısının değiştiğini söyledi.

        Bakanlığın düzenlediği su etkinliklerden çok memnun olduğunu vurgulayan Bakkal, "Normalde matematiğin çok sıkıcı olduğunu düşünüyordum. Bu şekilde çok eğlenceli bir etkinlik olmuş. Öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendik, çok güzel bir aktivite oldu." diye konuştu.

        İdil Şengel de oyun içinde soruları çözerek kendilerini geliştirdiklerini aktardı.

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