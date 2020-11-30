Okullarda görevli TYP personeli Sağlık Müdürlüğünde görevlendirilecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

Kent genelinde vakalarda artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Okulların kapalı olduğu süreçte TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilen personelin, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu kadarının İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine geçici aktarılarak hastanelerde temizlik ve filyasyon personeli olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.