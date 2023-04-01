11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK
Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." dedi.
ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.