Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Okulların tatil edilmesinin ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk ve insan hareketi arttı. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, dün şehirlerarası otobüs işletmelerine gönderdiği yazıda, otobüslerde ve mola noktalarında koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınmasını, dezenfekte işlemlerine önem verilmesini ve özen gösterilmesini istedi. Otobüsler, sık sık temizlenecek. Hijyen yönünden uygun olmayan noktalarda mola verilemeyecek. Otobüslerde, dezenfekte edici spreyler bulundurulacak. Kurallara uymayan işletmeler cezalandırılacak. Yolculardan, bu konuda gelecek şikayetler işleme konulacak.

Otobüslerde ve terminallerde korona alarmı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil edildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında şehirlerarası otobüs terminalleri hareketlendi. Vatandaşların, bugün ve izleyen günlerde de seyahat için terminalleri dolduracağı, otobüslere daha yoğun ilgi olacağı ön görülüyor.

OTOBÜS İŞLETMELERİNE UYARI

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, dün şehirlerarası otobüs işletmelerine bir yazı gönderdi. HABERTÜRK’ün aldığı bilgiye göre yazıda, otobüs firmaları koronavirüse karşı gerekli önlemleri almaları için uyarıldı. Yazıda, otobüslerde ve mola noktalarında koronavirüse karşı gerekli hijyen önlemlerinin alınması istendi. Bu çerçevede dezenfekte işlemlerine önem ve özen gösterilmesi uyarısında bulunuldu.

Peki, ne yapılacak? Otobüsler, sık sık dezenfekte edilecek, temizlenecek. Hijyen yönünden “uygun” olmayan noktalarda mola verilemeyecek. Yolcu koruma altına alınacak.

Otobüslerde, dezenfekte edici spreyler bulundurulacak.

Kurallara uymayan işletmeler cezalandırılacak.

VATANDAŞA DA GÖREV DÜŞÜYOR

Yolculara da büyük görev düşüyor. Yolcuların, gerekli önlemleri almayan işletmeleri ilgili birimlere iletmesi gerekiyor. Şikayetler işleme konulacak.