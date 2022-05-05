OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 17 Haziran günü kapanacak.



Yaz tatilinin başlamasına ise gün itibariyle 43 gün kaldı.