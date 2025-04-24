Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanış tarihi duyuruldu. Öğrenciler, bayram tatiliyle birleşen ara tatilin tadını çıkarırken, 9 günlük tatilin ardından ders başı yapmak için 7 Nisan'a kadar ara vermiş oldu. Şimdi ise gözler okulların kapanış tarihinde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2025 yılı yaz tatili haziran ayında karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı eğitim öğretim takvimine göre bu yıl da okullar Haziran ayı içerisinde kapanacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?
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MEB TAKVİMİ 2025
- Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
- Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.
- İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
- Ara tatil sonrası 7 Şubat'ta ders başı yapıldı.
- Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?
20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.
OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
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RESMİ TATİLLER VE BAYRAM TARİHLERİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025 Çarşamba
İşçi Bayramı 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
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