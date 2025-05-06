Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Okulların kapanacağı tarih belli oldu. Yaz tatili tarihleri, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte karne günü tarihi araştırılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar ise yaz tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini duyurdu. Tarihlerin belli olmasıyla beraber yaz tatili süresi de netlik kazandı. Peki okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İşte yaz tatili başlangıç tarihi