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        Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı. Yaz tatili planı yapan vatandaşlar okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki MEB takvimine göre Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:18
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        • 1

          Okulların kapanacağı tarih belli oldu. Yaz tatili tarihleri, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte karne günü tarihi araştırılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar ise yaz tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini duyurdu. Tarihlerin belli olmasıyla beraber yaz tatili süresi de netlik kazandı. Peki okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İşte yaz tatili başlangıç tarihi

        • 2

          MEB OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

          Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı. Bakan Tekin okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacağını duyurdu.

          Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

          Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

          Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

          Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

        • 3

          YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

          9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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