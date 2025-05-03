Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanış tarihi belli oldu. Ara tatil ardından ikinci döneme devam eden öğrenciler okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili başlayacak. Yaz tatili sonrası yeni eğitim öğretim başlayacak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
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Okulların açılış kapanış tarihi MEB takvimi ile duyuruldu. Yaz tatili planları yapan aileler Kurban Bayramı'yla beraber okulların kapanıp kapanmayacağını sorguluyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.
Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.
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2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
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