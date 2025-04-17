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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?

        Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği öne sürüldü. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı. Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 09:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:00
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        • 1

          Okulların kapanış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yaz tatili sürecine başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına dair okulların erken tatil olacağı iddiası, öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyordu. İşte MEB takvimi ile okulların kapanma tarihi

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Eğitim-öğretim süreçlerinin daha önce açıklanan plana göre devam ettiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir." denildi.

        • 3

          Açıklamada, "Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLİYOR?

          Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği öne sürüldü. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı.

          Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

          Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

          MEB tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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