MEB 2024-2025 takvimi: Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman başlıyor?
9 Eylül itibarıyla milyonlarca öğrenci okula geri döndü. Uzun bir yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim yılına başlayan öğrenciler bu sene ne zaman ara tatil olacağını ve okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. MEB, yayınladığı yeni dönem takviminde tüm tarihleri paylaştı. İşte, MEB 2024-2025 takvimi...
- 1
9 Eylül itibarıyla milyonlarca öğrenci için okul zili çaldı ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladı. Okula dönüşle beraber şimdiden MEB'in yeni dönem tatil takvimi de araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman, 1 ve 2. dönem ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2024-2025 takvimi...
- 2
2024-2025 EĞİTİM DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.
2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
- 3
2024-2025 MEB TAKVİMİNE GÖRE OKUL ARA TATİL TARİHLERİ
MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;
-Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,
-Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.
-