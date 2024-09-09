Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman, 1 ve 2. dönem ne zaman bitiyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 takvim

        MEB 2024-2025 takvimi: Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman başlıyor?

        9 Eylül itibarıyla milyonlarca öğrenci okula geri döndü. Uzun bir yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim yılına başlayan öğrenciler bu sene ne zaman ara tatil olacağını ve okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. MEB, yayınladığı yeni dönem takviminde tüm tarihleri paylaştı. İşte, MEB 2024-2025 takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 08:38 Güncelleme: 09.09.2024 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          9 Eylül itibarıyla milyonlarca öğrenci için okul zili çaldı ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladı. Okula dönüşle beraber şimdiden MEB'in yeni dönem tatil takvimi de araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman, 1 ve 2. dönem ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2024-2025 takvimi...

        • 2

          2024-2025 EĞİTİM DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.

          2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        • 3

          2024-2025 MEB TAKVİMİNE GÖRE OKUL ARA TATİL TARİHLERİ

          MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;

          -Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,

          -Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

          - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Habertürk Anasayfa