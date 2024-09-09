9 Eylül itibarıyla milyonlarca öğrenci için okul zili çaldı ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladı. Okula dönüşle beraber şimdiden MEB'in yeni dönem tatil takvimi de araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman, 1 ve 2. dönem ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2024-2025 takvimi...