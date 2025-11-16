Okullar ne zaman açılıyor? İkinci ara tatili ne zaman?
Milyonlarca öğrenci 10 Kasım'dan itibaren başlayan ara tatille kısa bir mola vermiş oldu. Bu süreçte dinlenme imkânı bulan öğrenciler için yakında yeniden ders dönemi başlayacak ve eğitim öğretim Mart ayına kadar devam edecek. Peki, okulların açılış tarihi ve ikinci ara tatilin zamanı nedir?
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başladı ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.