Milyonlarca öğrenci 10 Kasım itibarıyla ara tatile girdi. Tatil sürecinde dinlenme fırsatı bulan öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. Böylece öğrenciler Mart ayına kadar öğrenim görmeye devam edecek. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ikinci ara tatil ne zaman?