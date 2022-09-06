Okulların ne zaman açılacağı birçok öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Anaokul ve 1. sınıf öğrencileri 5 Eylül itibarıyla ders başı yaptı. MEB takvimi ile İlkokul, ortaokul, liselerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki Okullar ne zaman açılıyor? 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise) İşte okulların açılacağı tarih...