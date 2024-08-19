Okulların açılış tarihi için geri sayım sürüyor. Karnelerini alan ve yaz tatil dönemine giren öğrenciler, sömestr tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında sömestr tatilinin ne zaman biteceği, ara tatil tarihleri ve okulların açılış tarihi belli oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında?