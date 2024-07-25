Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2024 2025 Eğitim takvimine göre yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz tatilinin ardından okullar açılacak. Okul hazırlıklarına başlayan veliler "Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül ayı okulların açılış tarihi olarak duyuruldu. Öte yandan birinci ve ikinci dönem yarıyıl takvimi de belli oldu. İşte okulların açılış tarihi