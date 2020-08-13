Okullar ne zaman açılacak? Eğitim Bakanı Selçuk 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de aşamalı yüz yüze eğitim başlanacağını söyledi

Türkiye'de okulların internet üzerinden eğitime 31 Ağustos'ta, yüz yüze eğitime de 21 Eylül'de aşamalı geçilmesine karar verildi.
Karar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı tavsiyesi doğrultusunda alındı. Kurul, 'yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi ve en az 1 ay ertelenmesi' tavsiyesinde bulundu.
Kurul toplantısı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim tarihiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Okullar online eğitim ile 31 Ağustos'ta açılacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçilecek. Maske tedariki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak."
Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uyulması gereken kurallarla ilgili kılavuz hazırlandığını söyledi ve "Kontrol için 2 bin denetmen sahada okullarda, okulların standartlarını gözden geçiriyor. Okulun ilk haftasında öğrenciler için özel bi uyum programı yapılacak. Seyreltilmiş eğitimle bazı konulara ve derslere öncelik verilecek" diye konuştu.
Türkiye'de koronavirüs salgının başlamasının ardından 13 Mart'ta okullar ilk etapta iki hafta süreyle kapatılmıştı.
Bu süre daha sonra 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.
Twitter mesajında da Selçuk yüz yüze eğitime devam etmeyi planladıklarını ama bunun tedbirlere ne kadar uyulacağına bağlı olduğunu söyledi.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kurallara uyulmazsa ağır tedbirlere dönülebileceği uyarısını yaptı:
"Hepimiz sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımızla yakın ilişkiler içinde olmayı özledik. Seyahatlerimizde eskisi gibi rahat olabilmeyi, sosyal ve kültürel hayata tam olarak dönebilmeyi arzuluyoruz. Kontrollü Sosyal Hayat, salgın günlerinde, bize bunların en makul sınırlarını sunuyor. Kurallara uymak kaydıyla özlediğimiz şeyleri, tam olmasa da, yaşayabilme imkânımız var. Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin hayatı üç basit kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Bu kuralları dikkate almazsak, yarın karşımıza kontrol edilemez bir tablo çıkabilir. Vaka sayılarındaki artış eğilimini hepimiz görüyoruz. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Çabamız, bunun bir daha yaşanmaması içindir. Önümüzdeki günlerde COVID-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz."
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