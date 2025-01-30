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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, 2.dönem ne zaman başlıyor? Sömestr hangi gün bitiyor?

        Okullar ne zaman açılacak, 2.dönem ne zaman başlıyor? Sömestr tatili bitiş tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri duyurulmuştu. 17 Ocak'ta öğrenciler karnelerini almıştı ve sömestr tatili başlamıştı. Peki Okullar ne zaman açılacak, 2.dönem ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:32
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        • 1

          15 tatilin bitiş tarihi merak ediliyor. Yaklaşık 20 milyona yakın öğrenci 1.dönem karnelerini 17 Ocak’ta aldı. 20 Haziran 2025 Okullar kapanacak ve yaz tatili süreci başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, 2.dönem ne zaman başlıyor?

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

          Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 3

          YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

          20 Haziran 2025 Okullar kapanacak ve yaz tatili süreci başlayacak.

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