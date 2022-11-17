ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihlerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

- Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

- İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.