Okullar ne zaman açılacak? 2019 yaz tatili ne zaman bitiyor? Öğrenci ve veliler tarafından sıkça merak edilen konulardan birisi oluyor. 14 Haziran'da karnelerini alan öğrenciler yaz tatilinin sona ermesi ile yeni düzenlemelerle eğitim ve öğretim hayatı yaşayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019

MEB'in yayınladığı takvime göre; 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YENİ YAZ TATİLİ NASIL OLACAK? MEB AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.