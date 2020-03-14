14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okullar kaç gün tatil? sorusu, özellikle öğrenci ve velilerin gündeminde. Tüm dünyada etkili olan ve Avrupa'da da hızla yayılan corona virüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. O tedbirlerden birisi de okulların ve özel kursların tatil edilmesi ile ilgili oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim konuları ile ilgili detayları açıkladı. Uzaktan eğitim ve okul tatili ile ilgili detaylar haberimizde...
OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
Okulların tatil edilmesi ile ilgili ilk açıklamayı İbrahim Kalın yaptı. Kalın tatil haberini, "Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir. Bunun nasıl olacağını Milli Eğitim Bakanlığımız ailelerle paylaşacak." sözleriyle duyurdu.
Kalın üniversite eğitimi için de "Üniversitelerimizle ilgili 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
23 Mart'ta başlayacak 1 haftalık uzaktan eğitim programının ardından okulların açılması bekleniyor. Ancak corona virüsün seyri bu konuda etkili olacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında gerekirse okul tatil süresi uzatılabilecek.
ÖZEL KURSLAR, REHABİLİTASYON MERKEZLERİ DE TATİL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Martta tatil olacak" açıklamasında bulundu.
AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVLARI ERTELENDİ
Bakan Ziya Selçuk, "Koronavirüs önlemlerimiz devam ediyor. 21-22 Mart’ta, 3 milyon öğrencimizin gireceği, 400 binden fazla öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları Sınavları’nı erteledik. Ertelenen sınavı, yurt dışı da dahil Eylül 2020’de yapılacak ek sınavla birleştireceğiz" dedi.
OKULLARDA CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ
Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı.
Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.
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