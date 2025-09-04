Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Okulda kimse prens ya da prenses değil! Kraliyet çocuklarının okuldaki isimleri - magazin haberleri

        Okulda kimse prens ya da prenses değil! Kraliyet çocuklarının okuldaki isimleri

        Prens William ile Prense Kate Middleton'ın çocukları; Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, okulda kraliyet ünvanları yerine evebeynlerinin ünvanlarını kullanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 14:44 Güncelleme: 04.09.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulda kimse prens de prenses de değil
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton'ın çocukları; 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis, yaz tatilinin ardından İngiltere'de bu hafta okullarına dönen binlerce çocuk arasında yer alıyor. Kraliyet çocukları, Berkshire'daki Lambrook Hazırlık Okulu'na gidiyor.

        George, Charlotte ve Louis kardeşler, doğumlarından itibaren kraliyet ünvanlarına sahip olsalar da, bu ünvanları okulda kullanmıyorlar. Bunun yerine, Eylül 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından anne ve babalarına verilen 'Galler Prensi' ve 'Galler Prensesi' ünvanlarına bir gönderme olarak, Galler soyadıyla anılıyorlar. Kardeşler, Galler'in İngilizcedeki adı olan Wales olarak; yani George Wales, Charlotte Wales ve Louis Wales olarak biliniyor.

        REKLAM

        Prens William ile Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden önce 'Cambridge Dükü' ve 'Cambridge Düşesi' olarak bilinirken, çocukları 'Cambridge' soyadını kullanıyordu. Bu durum, okuldayken babaları Charles'ın eski ünvanı olan Wales'i soyadları olarak alan Prens William ve Prens Harry için de geçerliydi.

        Yaz tatillerinin bir kısmını büyükbabaları Kral Charles'ın İskoçya'daki Balmoral malikanesinde geçiren George, Charlotte ve Louis, şimdi okulda sırasıyla; 8, 6 ve 3'üncü sınıfa gidiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kraliyet
        #Prens George
        #Prens Louis
        #Prenses Charlotte
        #Prens William

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Habertürk Anasayfa