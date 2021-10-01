Öğrencilerin bıçaklı kavgası! Okulda dehşet!

İHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Hashavar Caddesi üzerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşları 15-16 arası olan iki grup özel bir sağlık meslek lisesi okulu önünde tartışmaya başladı.

1'İ AĞIR 2 ÖĞRENCİ YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 2 öğrenci yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulans ile olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken yaşanan kavga diğer öğrenciler tarafından saniye saniye cep telefonu ile çekildi.