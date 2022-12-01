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Okulda öldürülen Fatmanisa toprağa verildi!

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yaşıtı arkadaşı E.D. tarafından okul tuvaletinde darp edilip, bıçaklanarak öldürülen 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Yürekli'nin (12) cenazesi, toprağa verildi. Fatmanisa'nın anne ve babasının ayakta güçlükle durduğu görüldü

Giriş: 01.12.2022 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
OKULDA CİNAYET | Okulda öldürülen Fatmanisa toprağa verildi! - Haberler
Okulda öldürülen Fatmanisa toprağa verildi!
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DHA

Mersin'de olay, Toroslar ilçesinde dün öğle saatlerinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki tuvalette meydana geldi.

NOT YAZIP TUVALETE ÇAĞIRDI İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi iddiaya göre not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

HORTUMLA DARP EDİP BIÇAKLADI

E.D., burada önce arkadaşını hortumla darp etti, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, okula sağlık ekibi gönderildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yürekli, hayatını kaybetti.

DÜŞÜK NOT YÜZÜNDEN ALAY ETTİ İDDİASI

İncelemede, Fatmanisa Yürekli'nin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi. Kaçan E.D. ise polis ekiplerince yakalandı. E.D., polisteki ifadesinde; sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Fatmanisa Yürekli'nin cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Yürekli'nin Türk bayrağı sarılı, gelin duvağı konmuş cenazesi, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

ANNE VE BABASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Baba Serdar ile anne Hacer Yürekli, büyük üzüntü yaşadı. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Çavuşlu Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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