Okulda öldürülen Fatmanisa toprağa verildi!

DHA

Mersin'de olay, Toroslar ilçesinde dün öğle saatlerinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki tuvalette meydana geldi.

NOT YAZIP TUVALETE ÇAĞIRDI İDDİASI DHA'da yer alan habere göre E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi iddiaya göre not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

HORTUMLA DARP EDİP BIÇAKLADI E.D., burada önce arkadaşını hortumla darp etti, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, okula sağlık ekibi gönderildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yürekli, hayatını kaybetti.

DÜŞÜK NOT YÜZÜNDEN ALAY ETTİ İDDİASI İncelemede, Fatmanisa Yürekli'nin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi. Kaçan E.D. ise polis ekiplerince yakalandı. E.D., polisteki ifadesinde; sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA Fatmanisa Yürekli'nin cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Yürekli'nin Türk bayrağı sarılı, gelin duvağı konmuş cenazesi, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. ANNE VE BABASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI Baba Serdar ile anne Hacer Yürekli, büyük üzüntü yaşadı. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Çavuşlu Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.