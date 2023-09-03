UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için yapılan bir uygulama olarak biliniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uyum haftası tarihi belli oldu.