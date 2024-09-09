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        Haberler Bilgi Gündem Okula telefon götürmek yasak mı, cezası var mı? Okula cep telefonu, tablet, bilgisayar götürülebilir mi, serbest mi?

        Okula telefon götürmek yasak mı, cezası var mı? MEB konu hakkında genelge yayınladı

        Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün itibarıyla başladı. Okula dönüş yapan öğrenciler yanlarında cep telefonu götürmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında MEB tarafından yayınlanan bir genelge merak edilen soruyu yanıtlıyor. Okula telefon götürmek yasak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:33
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        • 1

          2024-2025 eğitim yılı resmen başladı. Okula dönen milyonlarca öğrenci, okul saatlerinde de cep telefonu kullanamaya devam ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınladı. Peki, okula telefon götürmek yasak mı? İşte, detaylar...

        • 2

          OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

          Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Ağustos 2023 tarihinde yayınladığı bir genelge ile okula cep telefonu götürmenin yasak olduğunu ifade etti. Hatta genelgede sadece telefonun değil, 'cep telefonu ve dersi aksatacak bu tür cihazlar'ın da yasak olduğu vurgulandı. Genelgede şu madde yer alıyor;

        • 3

          "Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmalarına yönelik tedbirlerin yanı sıra bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacaktır."

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