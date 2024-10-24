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        Haberler Gündem Güncel Okul servisiyle çarptıştı! 3 can kaybı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Okul servisiyle çarpıştı! 4 can kaybı var

        Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda okul servisi ile bir otomobil çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:15
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        Okul servisiyle çarpıştı! 4 can kaybı var
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında bir otomobille çarpıştı.

        Şarampole devrilen otomobildeki, 6 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada sürücüler ile şarampole devrilen otomobildeki Rasime Tanrıkulu, (63) Durmuş Tanrıkulu, (37) Yadigar Çimen, (47) ile Emine Çimen (45) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen ile Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastanedeki tedavileri süren 2 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

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        #son dakika
        #afyonkarahisar
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