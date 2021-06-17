Okul servisinde korona paniği!

Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca Mahallesi´nde, Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu öğrencisi E.Ç.´ye görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı.

DHA'nın haberine göre, test sonucu pozitif çıkınca Ortak Mahallesi´nden gelen E.Ç. ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ve midibüs şoförü evlerinde karantinaya alındı. Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu´nda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

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