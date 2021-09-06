Okul servisi kontrolden çıktı: 4 yaralı!

Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde yaşandı. İddialara göre öğrenci servisinin sürücüsü freni boşalınca duramayarak okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazada 2 çocuk ve 2 kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.