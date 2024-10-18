Okul saatleri değişiyor mu? 2024 Dersler kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MEB'den 81 ile genelge!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılarak, okullardaki ders saatleri planlanırken, gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde okul saatleri değişiyor mu, okullar kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, ders saatleri kısalıyor mu? İşte MEB genelgesi sonrası okul başlama ve bitiş saati hakkında detaylar…
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Okul başlama ve bitiş saatleri 2024 MEB genelgesi sonrası gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm il valiliklerine okullarda derslerin başlama ve bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi. İl bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılan genelgede, okullardaki ders saatleri planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. Peki, okullarda ders saatleri değişiyor mu, okullar kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde okul-ders saatleri son durum gelişmeleri…
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OKUL SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.
Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.
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YETKİ VALİLİKLERE VERİLDİ
İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.
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DERS SAATLERİ NASIL OLACAK?
Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.
Genelgede, gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.
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OKULLAR KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
İl il okul başlama ve bitiş saatleri henüz belli olmadı.
MEB tarafından gönderilen genelge sonrası okul saatlerinin illere göre değişmesi bekleniyor. Konuyla ilgili valilik açıklamalarının takip edilmesi önem arz ediyor.
İllere göre ders saatlerinin ve okul saatlerinin değişmesi durumunda il il okul saatleri haberimize eklenecektir.
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