Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye

"ÇOCUĞUMUZU OKULDAN CENAZEYESİYLE GERİ ALDIK"

Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Banu Kaya, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye kararına tepki gösteren Miray'ın babası Yakup Arslan, "Küçük kızım Miray Arslan, 2 Eylül 2024 tarihinde büyük bir heyecan ve sevinçle Gazi İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Çocuğumuzun ve ailesi olarak bizlerin sevinci çok kısa sürdü. Çocuğumuzu eğitim öğretim için gönderdiğimiz okuldan cenazesiyle geri aldık. Çocuğumuzun ölümüne aynı okulda görevli bir öğretmenin sebep olması bizlerin acısını daha da katladı. Çocuğumuzun ölümüne neden olan öğretmenin asli ve tam kusurlu olduğu adli tıp raporu ile sabittir. Sanık hakkında Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkemece sanık olası kastla eylemini gerçekleştirdiğine dair delillere rağmen, avukatlarımızın buna dair tüm talepleri reddedilerek, sanık hakkında taksirle ölüme sebep olmaktan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Dosyada dinlenen tanıkların çocuğumuzu öldüren öğretmenin aracıyla okul bahçesine kontrolsüz giriş yapması nedeniyle, daha önce de uyarıldığını ifade etmiş olmalarına rağmen, bu durum da mahkemece dikkate alınmamıştır" dedi.