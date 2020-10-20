Oktay Kaynarca kimdir?

Oktay Kaynarca, 1965'te dünyaya gelmiştir. 1980'li yılların sonunda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başlamıştır. 1989 yılında ise TRT 1 kanalında yayınlanan Gençler adlı dizide oyunculuk kariyerine başlamıştır. 1990 yılında ise Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı filmde oynayarak sinema kariyerine de başlamıştır.
1994 yılında Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti adlı filmde canlandırdığı Güner rolüyle olumlu yanıtlar almıştır. 1990'lı yıllarda sinema filmleri ve televizyon programları ile kariyerini devam ettirdi. Ayrıca bazı televizyon reklamlarında ve müzik kliplerinde de yer almıştır.
Deli Yürek adlı dizinin 2002 yılında çıkan Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filminde Cemal karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. 2000'li yıllarda sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerine de ağırlık vermeye başlamıştır.
Yeditepe İstanbul (2001-2002) ve Esir Şehrin İnsanları (2003) gibi dizilerde yer almıştır. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de başlayan Osman Sınav'ın yönettiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır isimli sert, vurdumduymaz, espritüel ve hırçın bir mafya babasını canlandırmıştır.
Bu dizide canlandırdığı karakterle büyük yankı uyandırmış ve Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en çok tanınan oyuncularından birisi haline gelmiştir. Necati Şaşmaz ile birlikte dizinin baş rolünde yer almıştır.
Dizinin 45. bölümündeki ölümünden sonra gerçek hayatta cenaze namazı kılınmış, saygı duruşlarında bulunulmuş, salası ve mevlidi okutulmuştur. Dünya çapında ilk defa bir karakter gerçek hayatta bu kadar etki yaratmıştır.
Kurtlar Vadisi'nin ardından Kuzey Rüzgârı (2007),Adanalı (2008-2010),Sakarya Fırat (2011) ve Ustura Kemal (2012) gibi dizilerde yer almıştır. Aynı zamanda sinema filmlerinde oynamış ve televizyon programları yapmaya devam etmiştir. 2014 yılında uzun süre ara verdiği tiyatroya geri dönmüştür. 2015 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır Çakırbeyli adlı karakteri canlandırmaya başlamıştır. Süleyman Çakır karakterine yakın bir tarzda olan bu dizideki karakteri ile birçok ödülde almıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!