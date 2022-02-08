Alışveriş turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve teknik direktör Mustafa Denizli, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İkili, ev eşyası satan mağazaları gezdi.

Kendilerini görüntüleyen muhabirlere poz vermeyi ihmal etmeyen Kaynarca ile Denizli, sessizliklerini korudu. İkili, ardından alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.