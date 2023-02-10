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Oktay Kaynarca'dan duygulandıran deprem mesajı: Böyle bir dayanışma bu topraklara mahsustur - Magazin haberleri

Oktay Kaynarca: Böyle bir dayanışma bu topraklara mahsustur

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Oktay Kaynarca da depremzedeler için yardım görüşmelerinde bulundu. Duygusal bir mesaj yayınlayan Kaynarca, "Böyle bir dayanışma örneği ancak bu topraklara mahsustur. Bütün bir ülke, buna Azerbaycan da dahil, deprem bölgesindekiler kadar acı çekiyor; yürekleri onlarla atıyor, yediklerinden, yataklarından, ısınmaktan utanıyor" dedi

Giriş: 10.02.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye, depremlerden sonra yaralarını sarmaya çalışırken Oktay Kaynarca'dan duygulandıran bir mesaj geldi.

  • Oktay Kaynarca, "Böyle bir dayanışma örneği ancak bu topraklara mahsustur. Bütün bir ülke, buna Azerbaycan da dahil, deprem bölgesindekiler kadar acı çekiyor; yürekleri onlarla atıyor, yediklerinden, yataklarından, ısınmaktan utanıyor. Müthiş bir dayanışma örneği bu. Yüreğine sağlık benim has milletim" ifadelerini kullandı.

  • DEPREMZEDELER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

    Öte yandan Oktay Kaynarca binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrası depremzedeler için harekete geçti. Oyuncu, yaşanan felaketin ardından AHBAP Koordinasyon Merkezi'nde aralarında; Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile birlikte depremzedeler için yardım görüşmelerinde bulunuyor.

  • "BİRÇOK YERLE PAZARLIK YAPTIK"

    Haluk Levent, o anları "Sağ olsunlar dostlarım geldiler. Birçok yerle pazarlık yaptık. Çünkü yüklü alımlar yapıyoruz. Bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta 2 bin çadırı hemen ayarladık. TIR'larımızı bölgeye gönderiyoruz. Kıvanç Kasabalı burada, Özge Özpirinçci burada yurt dışıyla görüşüyor çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili görüşüyor, sevgili Kıvanç Tatlıtuğ TIR'ların bölgeye nasıl girebileceğiyle ilgili yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynarca sabahtan beri saçını başını yoldu. Elinden gelen her şeyi, herkes yapıyor. AHBAP'lar da burada. Gelişmeleri tekrardan haber vereceğiz" notuyla yayınladı.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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