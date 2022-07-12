Mobil uygulama araştırdı: İlişkilerde bu sorular kritik

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Arkadaşlık uygulaması OkCupid, kullanıcılarının en çok ve en az cevapladığı soruları paylaştı. İşte inançları, ilgi alanları ve tercihleri gibi konulardaki sorulara verilen cevaplarla kullanıcıları eşleştiren OkCupid’in dünya çapında 110'dan fazla ülkeden milyonlarca kullanıcısının en çok karşılaştığı o sorular ve cevapları…

1- Senin için hangisi daha romantik bir etkinlik?

En çok cevaplanan sorulardan birisi bu. Kullanıcıların yüzde 82’si soruyu geçmeden yanıtlamış. Soruda iki seçenek var. Biri Paris’te öpüşmek, diğeri de doğanın içinde, kamp çadırında öpüşmek… Erkeklerin yüzde 62’si çadırda öpüşmeyi daha romantik bulurken, Paris’te daha romantik bulan kadınların oranı ise yüzde 52.

2- Bir sonraki ilişkinin yaklaşık ne kadar sürmesini istiyorsun?

Sorunun dört seçeneği var: Birkaç ayla bir yıl arasında, bir gece, birkaç yıl ve ömür boyu… Kullanıcıların çoğunluğu (yüzde 36) birkaç ayla bir yıl arasında sürmesini istiyor. Onları ‘Hayatımın geri kalanı boyunca’ diyen romantikler (yüzde 25) takip ediyor. En az tercih edilen seçenekse birkaç yıl (yüzde 15) sürmesi.

3- Uzun vadeli planları olmayan biriyle birlikte olur musun?

Cevapları sadece ‘Evet’ ve ‘Hayır’dan oluşan bu soruya da OkCupid kullanıcılarının dörtte üçü cevaplamış. ‘Evet, birlikte olurum’ diyenler yüzde 63’le öndeler. Burada oranı biraz erkekler yükseltiyor çünkü kadınların sadece yüzde 35’i ‘Evet, uzun vadeli planları olmayan biriyle birlikte olurum’ derken, erkeklerde bu oran yüzde 72.

4- Yeni tanıdığın birinde en heyecan verici şey nedir?

Yine iki seçenekli bir soru ama bu sefer seçeneklerden biri ‘bedenini keşfetmek,’ diğeri de ‘ortak ilgi alanlarını keşfetmek’ olarak ayrılıyor. Yüzde 82’lik büyük çoğunluk yeni tanıştığı birinde ortak ilgi alanlarını keşfetmeyi daha heyecan verici bulduğunu söylüyor.

5- Bir ilişkide kıskançlık sağlıklı mıdır?

Yine en çok yanıtlanan sorulardan biri de bu kıskançlık konusu. Soruyu cevaplayanların yüzde 59’u kıskançlığı hiç de sağlıklı bulmuyor. Erkekler yüzde 42’yle, kıskanmanın ilişki içinde normal olduğunu söylerken kadınlarda bu oran yüzde 33’e düşüyor.

6- Birinin profilinden gerçek hayatta anlaşıp anlaşamayacağınızı anlayabilir misin?

Kullanıcıların yüzde 44’ü, yarı yarıya bunu tahmin edebileceğini iddia ediyor. Kendinden emin bir şekilde ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 31’ken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 11.

7- Küstah tavırları çekici buluyor musun?

Kullanıcıların yüzde 82’si bu ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ sorusuna yanıt vermeden geçmemiş. Tüm cevaplayanlar yüzde 87’lik büyük bir çoğunlukla küstah tavırlı insanları çekici gelmediğini belirtiyorlar. Kadınların sadece yüzde 9’u, erkeklerinse sadece yüzde 13’ü kibri çekici buluyor.

8- Eşleştiğin bir kişide para/servet senin için ne kadar önemli?

Paranın ilişki içindeki yeri de yine kullanıcılar tarafından en çok cevaplanmaya değer sorulardan biri olmuş. Yüzde 67’si parayı hiç önemli bulmazken, yalnız yüzde 3’lük bir kesim paranın ilişkide çok önemli olduğunu söylüyor. Erkeklerin yüzde 23’lük kesimi ‘Para bir şekilde önemlidir’ diye düşünürken, kadınlarda bu oran yüzde 53.